Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsdiebstahl in Wolfersdorf

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am 19.09.2025 wurde die Greizer Polizei aufgrund eines gemeldeten Einbruches in ein Wohnhaus in die Wolfersdorfer Hauptstraße alarmiert. Unbekannte Täter verschafften sich nach jetzigem Ermittlungsstand im Zeitraum vom 17.09.2025 bis 19.09.2025 gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten dort aus einer Wohnung und aus zwei Geschäften diversen Schmuck und einen niedrigen, vierstelligen Betrag an Bargeld. Ein genauer Wert des Beutegutes ist aktuell noch unbekannt. Durch die Tathandlung entstand Sachschaden in einer Höhe von 2.500 EUR. Die Bewohner des Hauses befanden sich zum Tatzeitpunkt im Urlaub. Die Kriminalpolizeiinspektion Gera übernahm in der Folge die weiteren Ermittlungen. In dem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera unter 0365/8234-0 zu melden, sofern sie sachdienliche Hinweise geben können. Bezugsnummer 0245908/2025 <CK>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell