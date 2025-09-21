Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallursache ermittelt

Altenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.09.2025 kam es in der Sommeritzer Straße in Schmölln zu einem Unfall, wobei eine 57-jährige Radfahrerin nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort gegen einen geparkten Pkw stieß und Sachschaden verursachte. Vor Ort fiel die Alkoholisierung der Radfahrerin auf. Ein Atemalkoholtest ergab 1,71 Promille. Ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gem. §315c StGB wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell