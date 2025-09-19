Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seniorin verliert Geld an Schockanruf-Betrüger

Altenburg (ots)

Altenburg. Eine 81-jährige Altenburgerin fiel am 18.09.2025 auf Betrüger herein und verlor über 10.000 Euro Bargeld an Unbekannte. Zuvor hatte die Seniorin gegen 10 Uhr einen Anruf erhalten, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und ins Gefängnis müsse, wenn sie keine Kaution bezahle. Geschockt und überzeugt vom professionellen Auftreten des Anrufers übergab die Dame das geforderte Bargeld dann an ihrer Haustür an einen Abholer, der sich fußläufig in Richtung Pappelstraße entfernt habe. Danach kamen der 81-jährigen doch Zweifel und sie informierte die Polizei. Zu dem Abholer konnte die sichtlich mitgenommene Frau zunächst keine detaillierten Angaben machen, außer dass er zivile Kleidung getragen habe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges wurde eingeleitet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt vor der verbreiteten Masche des "Schockanrufs" über die angebliche Unfallschuld eines Verwandten und eine sofort fällige Kautionszahlung. Ein derartiges Prozedere gibt es in Deutschland nicht. Bitte warnen sie auch Verwandte und Bekannte vor dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen. (DL)

