LPI-G: Farbschmierereien in Rositz
Altenburg (ots)
Rositz. Unbekannte zogen in den Abend- oder Nachtstunden vom 16.09. ab 16:30 Uhr bis 17.09.2025 um 07:00 Uhr durch den Ort und besprühten einen Stromkasten in der Karl-Marx-Straße sowie die Außenwand des in der Goethestraße aufgebauten Kirmeszelts jeweils großflächig mit schwarzer Farbe. Inhaltlich befassen sich die Graffiti mit Sympathie- und Antipathiebekundungen hinsichtlich verschiedener Fußballvereine. Die Polizei Altenburger Land hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat und möglichen Tätern gern zum Bezugszeichen 0243485/2025 unter Telefon 03447 471-0 entgegen. (DL)
