LPI-G: Vermisstenfall aufgeklärt

Gera (ots) - Gera. Mindestens zwei Täter drangen im Tatzeitraum vom 12.09. ab 16 Uhr bis 15.09.2025 um 06:00 Uhr in den Kneippkindergarten "Am Maulwurfshügel" in der Scheubengrobsdorfer Straße ein. Dazu hebelten sie eine Zugangstür und mehrere Innentüren der Einrichtung gewaltsam auf und verursachten einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das Beutegut beläuft sich auf insgesamt etwa 25 Euro Bargeld ...

