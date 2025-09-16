LPI-G: Vermisstenfall aufgeklärt
Greiz (ots)
Berga-Wünschendorf. Der seit dem 15.09.2025 aus Wünschendorf vermisste Mann ist am Abend des 16.09.2025 eigenständig und wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung. Weiterhin wird darum gebeten, bereits bekannte Daten und Bilder des ehemals vermissten Mannes nicht weiter zu verwenden und diese zu löschen. <CK>
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell