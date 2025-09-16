Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher plündern Gruppenkassen im Kindergarten

Gera (ots)

Gera. Mindestens zwei Täter drangen im Tatzeitraum vom 12.09. ab 16 Uhr bis 15.09.2025 um 06:00 Uhr in den Kneippkindergarten "Am Maulwurfshügel" in der Scheubengrobsdorfer Straße ein. Dazu hebelten sie eine Zugangstür und mehrere Innentüren der Einrichtung gewaltsam auf und verursachten einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das Beutegut beläuft sich auf insgesamt etwa 25 Euro Bargeld aus den Gruppenkassen der Kinder sowie ein Ladegerät nebst drei Akkumulatoren im mittleren dreistelligen Gesamtwert. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Kindergartens gemacht haben, sich unter 0365 829-0 zu melden. (DL)

