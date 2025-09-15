Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Übung herausragender Ereignisse der Landespolizeiinspektion Gera

Gera (ots)

Gera. Die Landespolizeiinspektion Gera plant gemeinsam mit der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Stadt eine Großübung am 16.09.2025 von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr vor dem Bauamt (Amthorstraße) in Gera. Im Rahmen dieser Übung werden mehrere herausragende Ereignisse erprobt, wodurch es unter anderem zu sichtbaren Einsatzkräften, Fahrzeugbewegungen und entsprechende Geräuschentwicklungen kommen kann. Wir bitten Sie, den Bereich rund um das Bauamt und die Straßen "Zabelstraße" und "Clara-Zetkin-Straße" weiträumig zu meiden, damit die Einsatzkräfte für den Ernstfall üben können. Für die Bevölkerung besteht jedoch zu keiner Zeit Gefahr, da es sich ausschließlich um eine Übung handelt. Alle Einsatzkräfte sind im Ernstfall weiterhin erreichbar und für Sie da. Sollten Fragen während der Übungszeit auftreten oder Informationen benötigt werden, dann ist die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera im Bereich des Treppenlaufes vor dem Bauamt persönlich anzutreffen. Hier werden zudem interessierte Pressevertreter in Empfang genommen und bekommen weitere Auskünfte zur Übung. Die Landespolizeiinspektion Gera dankt Ihnen für Ihr Verständnis. (SR)

