PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Übung herausragender Ereignisse der Landespolizeiinspektion Gera

Gera (ots)

Gera. Die Landespolizeiinspektion Gera plant gemeinsam mit der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Stadt eine Großübung am 16.09.2025 von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr vor dem Bauamt (Amthorstraße) in Gera. Im Rahmen dieser Übung werden mehrere herausragende Ereignisse erprobt, wodurch es unter anderem zu sichtbaren Einsatzkräften, Fahrzeugbewegungen und entsprechende Geräuschentwicklungen kommen kann. Wir bitten Sie, den Bereich rund um das Bauamt und die Straßen "Zabelstraße" und "Clara-Zetkin-Straße" weiträumig zu meiden, damit die Einsatzkräfte für den Ernstfall üben können. Für die Bevölkerung besteht jedoch zu keiner Zeit Gefahr, da es sich ausschließlich um eine Übung handelt. Alle Einsatzkräfte sind im Ernstfall weiterhin erreichbar und für Sie da. Sollten Fragen während der Übungszeit auftreten oder Informationen benötigt werden, dann ist die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera im Bereich des Treppenlaufes vor dem Bauamt persönlich anzutreffen. Hier werden zudem interessierte Pressevertreter in Empfang genommen und bekommen weitere Auskünfte zur Übung. Die Landespolizeiinspektion Gera dankt Ihnen für Ihr Verständnis. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 08:54

    LPI-G: Beide vermissten 16-Jährigen wohlbehalten festgestellt

    Greiz (ots) - Weida. Die seit Mittwoch, den 10.09.2025 vermisst gemeldeten 16-jährigen Jugendlichen meldeten sich nach der erfolgten Öffentlichkeitsfahndung selbstständg bei der Polizei in Bergisch Gladbach (NRW) und wurden sodann über das dortige Jugendamt in Obhut genommen. Die Öffentlichkeitsfahnung ist damit beendet. Die Polizei Gera bedankt sich für die ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 12:00

    LPI-G: Gestürzt, verletzt und in Erklärungsnot

    Altenburg (ots) - Durch die Rettungsleitstelle Gera wurde in der Nacht vom Freitag auf Samstag gegen 00:50 Uhr der Sturz eines Mopedfahrers in Lucka in der Meuselwitzer Straße gemeldet. Die eingesetzten Polizeikräfte der PI Altenburger Land verlegten umgehend zur Unfallstelle und mussten feststellen, dass der 17-jährige Fahrer einer Simson die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verloren, sich beim anschließenden Sturz ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 12:00

    LPI-G: Frau greift andere Kunden an

    Altenburg (ots) - So lautete der Funkspruch am Freitag gegen 19:17 Uhr der mehrere Polizeikräfte nach Schmölln in die Bergstraße zum dortigen Netto eilen ließ. Hier angekommen stellte sich heraus, dass eine bereits mehrfach in Erscheinung getretene Frau auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes mit einer anderen Kundin in einen Streit geriet, in dessen Folge sie ihre Kontrahentin schlug und anschließend in den Markt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren