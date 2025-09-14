Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau greift andere Kunden an

Altenburg (ots)

So lautete der Funkspruch am Freitag gegen 19:17 Uhr der mehrere Polizeikräfte nach Schmölln in die Bergstraße zum dortigen Netto eilen ließ. Hier angekommen stellte sich heraus, dass eine bereits mehrfach in Erscheinung getretene Frau auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes mit einer anderen Kundin in einen Streit geriet, in dessen Folge sie ihre Kontrahentin schlug und anschließend in den Markt flüchtete. Aber dem nicht genug entnahm sie sich hier Lebensmittel aus der Auslage und verspeiste diese, was wiederum Angestellte des Netto auf den Plan rief. Auf ihr unrechtes Verhalten angesprochen, beleidigte die Täterin die Angestellten und legte weiterhin eine aggressive Verhaltensweise an den Tag. Auch gegenüber den hinzugeeilten Polizeibeamten zeigte sich die alkoholisierte 37-Jährige unkooperativ und musste letztendlich unter Zwang aus dem Geschäft geführt werden. Hierbei leistete sie vehement Widerstand und griff die handelnden Polizeikräfte an. Aufgrund des psychisch auffälligen Verhaltens wurde die Frau im Anschluss durch hinzugerufene Rettungskräfte übernommen und einer psychologischen Untersuchung zugeführt.

