Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Glück gehabt

Altenburg (ots)

Am Freitagnachmittag erreichte sowohl die Rettungsleitstelle Gera, als auch die Polizeidienststelle in Altenburg die Nachricht von einem Flächenbrand in Meuselwitz hinter der Firma BlueChip. Laut Mitteilung soll hier eine Wiese in der Nähe der dortigen Gleisanlage in Brand geraten sein. Die Ursache des Brandes war schnell ermittelt. Ein 12-jähriger Junge hatte unbeaufsichtigt ein Kinderfeuerwerk entzündet, welches jedoch durch einen Windstoß kippte und die Wiese in Brand setzte. Glücklicherweise konnten die alarmierte Feuerwehr den Brand schnell genug eindämmen und löschen, wodurch ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Baumreihe verhindert wurde.

