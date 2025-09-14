PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angriff auf Kontrolleure der Geraer Verkehrsbetriebe.

Gera (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025 kam es gegen 13:45 Uhr zu einer Bedrohungshandlung auf dem Zentralen Umsteigeplatz / Heinrichsplatz in Gera. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 65-jähriger russischer Staatsbürger ohne gültigen Fahrschein in der Straßenbahnlinie 3 des GVB. Durch zwei Kontrolleure wurde dieser aus der Bahn gebeten. Bei der annschließenden Personalienfestestllung konnte er sich nicht ausweisen, weshalb durch die Kontrolleure die Polizei hinzugerufen wurde. Während des Telefonats zog der Mann plötzlich ein Küchenmesser aus dem Hosenbund, agierte gegen die Kontrolleure und fuchtelte wild mit dem Messer umher. Als die Kontrolleure zurückwischen, drehte sich der Mann um und wollte flüchten. Hierbei ergriffen die Kontrolleure die Person von hinten und konnten sie entwaffnen. Durch die Angriffe wurde keine Person verletzt. Zeitgleich trafen die Einsatzkräfte der Polizei ein und nahmen sich dem Aggressor an. Dieser wurde durch die Polizeikräfte in Gewahrsam genommen. Das Messer wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

