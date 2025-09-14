Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Passant greift Polizeibeamte bei Rettungseinsatz an

Gera (ots)

Am Freitag, den 12.09.2025 kam es um 11:40 Uhr im Rahmen eines Rettungseinsatzes in der Berliner Straße in Gera zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Ein 38 Jähriger deutscher Passant bepölte im Einsatz befindliche Kräfte und beleidigte diese. Zudem erhebte dieser den rechten Arm zum Hitlergruß. Durch die Polizeibeamten wurde die Person aufgefordert, derartige Äußerungen zu unterlassen, zudem sollte die Person dem Platz verwiesen werden, da er die polizeilichen Maßnahmen störte. Als die Person angesprochen wurde kam dieser auf eine Polizeibeamtin zu und stieß dieser vor die Brust. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme durch mehrere Beamte wehrte sich der Angreifer wehement. Durch den Angriff und den anschließenden Widerstand wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Der Angreifer wurde schlussendlich in Gewahrsam genommen. Gegen den Angreifer wurden mehrere Ermittlungsverfahren unter Anderem wegen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und das Verwenden von Zeichen verfassungsfeindlicher Organisationen eingeleitet.

