PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Passant greift Polizeibeamte bei Rettungseinsatz an

Gera (ots)

Am Freitag, den 12.09.2025 kam es um 11:40 Uhr im Rahmen eines Rettungseinsatzes in der Berliner Straße in Gera zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Ein 38 Jähriger deutscher Passant bepölte im Einsatz befindliche Kräfte und beleidigte diese. Zudem erhebte dieser den rechten Arm zum Hitlergruß. Durch die Polizeibeamten wurde die Person aufgefordert, derartige Äußerungen zu unterlassen, zudem sollte die Person dem Platz verwiesen werden, da er die polizeilichen Maßnahmen störte. Als die Person angesprochen wurde kam dieser auf eine Polizeibeamtin zu und stieß dieser vor die Brust. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme durch mehrere Beamte wehrte sich der Angreifer wehement. Durch den Angriff und den anschließenden Widerstand wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Der Angreifer wurde schlussendlich in Gewahrsam genommen. Gegen den Angreifer wurden mehrere Ermittlungsverfahren unter Anderem wegen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und das Verwenden von Zeichen verfassungsfeindlicher Organisationen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 09:59

    LPI-G: Diverse Straftaten im Rahmen einer Veranstaltung in Hohenleuben

    Greiz (ots) - Hohenleuben. Im Rahmen einer Musikveranstaltung in dem Waldbad in Hohenleuben kam es in der Nacht vom 13.09. auf den 14.09.2025 zu diversen Polizeieinsätzen. Die Beamten der Polizeiinspektion Greiz kamen in einem Zeitraum von lediglich einer Stunde bezüglich vier begangener Straftaten zum Einsatz. Hierunter zählten zum einen diverse Beleidigungen ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 09:58

    LPI-G: Einbruch in Holzhandlung

    Greiz (ots) - Seelingstädt. In der Nacht vom 11.09. bis hin zu dem 12.09.2025 brachen bisweilen unbekannte Täter in das Firmengebäude der Holzhandlung in der Lindenstraße in Seelingstädt ein, indem diese ein Fenster des Gebäudes aufhebelten. In dem Objekt beschädigten die Täter diverse Schränke und Spinde, wodurch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Weiterhin entwendeten die unbekannten Täter Bargeld in Höhe von 40,- Euro. Durch die ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 09:54

    LPI-G: Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl in Greiz

    Greiz (ots) - Greiz. Am Samstag, den 13.09.2025 kam es gegen 11:00 Uhr in der Straße Parkküchenhaus zu einem versuchten Diebstahl, bei welchem der bisweilen unbekannte Täter versuchte etwas aus einem abgeparkten PKW zu entwenden. Durch die Geschädigte, die Fahrzeughalterin wurde bekannt, dass diese ihr Fahrzeug zum entladen in der Straße Parkküchenhaus abstellte und währenddessen mitbekam, dass sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren