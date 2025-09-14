Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diverse Straftaten im Rahmen einer Veranstaltung in Hohenleuben

Greiz (ots)

Hohenleuben. Im Rahmen einer Musikveranstaltung in dem Waldbad in Hohenleuben kam es in der Nacht vom 13.09. auf den 14.09.2025 zu diversen Polizeieinsätzen. Die Beamten der Polizeiinspektion Greiz kamen in einem Zeitraum von lediglich einer Stunde bezüglich vier begangener Straftaten zum Einsatz. Hierunter zählten zum einen diverse Beleidigungen gegenüber der dortigen Security, sowie gegenüber den Polizeibeamten, sowie eine Sachbeschädigung, bei welcher der 47-jährige Beschuldigte gegen die Außenspiegel eines PKW trat und somit versuchte diese zu beschädigen. Weiterhin kam es im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort zu mehreren Widerständen und tätlichen Angriffen gegen die Vollstreckungsbeamten, in deren Folge mehrere Strafverfahren eingeleitet und zwei männliche Personen in Polizeigewahrsam genommen werden mussten. Durch die Widerstandshandlungen wurden glücklicherweise keine der beteiligten Polizeibeamten oder der beteiligten/ beschuldigten Personen verletzt. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell