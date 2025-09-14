PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diverse Straftaten im Rahmen einer Veranstaltung in Hohenleuben

Greiz (ots)

Hohenleuben. Im Rahmen einer Musikveranstaltung in dem Waldbad in Hohenleuben kam es in der Nacht vom 13.09. auf den 14.09.2025 zu diversen Polizeieinsätzen. Die Beamten der Polizeiinspektion Greiz kamen in einem Zeitraum von lediglich einer Stunde bezüglich vier begangener Straftaten zum Einsatz. Hierunter zählten zum einen diverse Beleidigungen gegenüber der dortigen Security, sowie gegenüber den Polizeibeamten, sowie eine Sachbeschädigung, bei welcher der 47-jährige Beschuldigte gegen die Außenspiegel eines PKW trat und somit versuchte diese zu beschädigen. Weiterhin kam es im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort zu mehreren Widerständen und tätlichen Angriffen gegen die Vollstreckungsbeamten, in deren Folge mehrere Strafverfahren eingeleitet und zwei männliche Personen in Polizeigewahrsam genommen werden mussten. Durch die Widerstandshandlungen wurden glücklicherweise keine der beteiligten Polizeibeamten oder der beteiligten/ beschuldigten Personen verletzt. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 09:58

    LPI-G: Einbruch in Holzhandlung

    Greiz (ots) - Seelingstädt. In der Nacht vom 11.09. bis hin zu dem 12.09.2025 brachen bisweilen unbekannte Täter in das Firmengebäude der Holzhandlung in der Lindenstraße in Seelingstädt ein, indem diese ein Fenster des Gebäudes aufhebelten. In dem Objekt beschädigten die Täter diverse Schränke und Spinde, wodurch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Weiterhin entwendeten die unbekannten Täter Bargeld in Höhe von 40,- Euro. Durch die ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 09:54

    LPI-G: Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl in Greiz

    Greiz (ots) - Greiz. Am Samstag, den 13.09.2025 kam es gegen 11:00 Uhr in der Straße Parkküchenhaus zu einem versuchten Diebstahl, bei welchem der bisweilen unbekannte Täter versuchte etwas aus einem abgeparkten PKW zu entwenden. Durch die Geschädigte, die Fahrzeughalterin wurde bekannt, dass diese ihr Fahrzeug zum entladen in der Straße Parkküchenhaus abstellte und währenddessen mitbekam, dass sich der ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:06

    LPI-G: Polizeibekannter 46-Jähriger fällt erneut mit Bombendrohung gegen Behörde auf

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unlängst hatte der 46-jährige Deutsche im Landratsamt Altenburger Land Mitarbeiter mit einer Sprengstoffattacke bedroht und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Am gestrigen Donnerstag (11.09.2025) gegen 11:25 Uhr hatte der Mann sich im Arbeitsamt Altenburg in der Fabrikstraße nicht mehr unter Kontrolle und drohte auch hier an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren