Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Möhringer Straße/Karlstraße (04.02.2025)

Tuttlingen (ots)

Kurz nach Mitternacht ist es auf der Kreuzung Möhringer Straße/ Karlstraße zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Ein 27-Jähriger war mit einem VW UP auf der Karlstraße in Richtung Freiburgstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Möhringer Straße missachtete er die Vorfahrt einer 20-Jährigen, die mit einem Kia in Richtung Innenstadt fuhr und stieß mit dem Wagen zusammen. Infolge der Kollision touchierte der Kia einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. An allen drei Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

