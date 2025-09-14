PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Kraftsdorf

Gera (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025 ereignete sich um 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Kraftsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 15-Jähriger Mopedfahrer die Bahnhofstraße in Kraftsdorf aus Rüdersdorf kommend. Bei der dortigen Bahnunterführung rutscht diesem aufgrund der regennassen Fahrbahn das Hinterrad weg, weshalb er zu Sturz kommt. Dabei rutscht das Moped in ein entgegenkommenden Pkw, welcher auf das Moped auffährt. Durch die Kollision werden beide Fahrzeug in derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Mopedfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung im Rettungswagen vor Ort an seinen Vater übergeben werden. Die Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Pkw blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 14.09.2025 – 10:57

    LPI-G: Angriff auf Kontrolleure der Geraer Verkehrsbetriebe.

    Gera (ots) - Am Samstag, den 13.09.2025 kam es gegen 13:45 Uhr zu einer Bedrohungshandlung auf dem Zentralen Umsteigeplatz / Heinrichsplatz in Gera. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 65-jähriger russischer Staatsbürger ohne gültigen Fahrschein in der Straßenbahnlinie 3 des GVB. Durch zwei Kontrolleure wurde dieser aus der Bahn gebeten. Bei der annschließenden Personalienfestestllung konnte er sich ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 10:38

    LPI-G: Passant greift Polizeibeamte bei Rettungseinsatz an

    Gera (ots) - Am Freitag, den 12.09.2025 kam es um 11:40 Uhr im Rahmen eines Rettungseinsatzes in der Berliner Straße in Gera zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Ein 38 Jähriger deutscher Passant bepölte im Einsatz befindliche Kräfte und beleidigte diese. Zudem erhebte dieser den rechten Arm zum Hitlergruß. Durch die Polizeibeamten wurde die Person ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 09:59

    LPI-G: Diverse Straftaten im Rahmen einer Veranstaltung in Hohenleuben

    Greiz (ots) - Hohenleuben. Im Rahmen einer Musikveranstaltung in dem Waldbad in Hohenleuben kam es in der Nacht vom 13.09. auf den 14.09.2025 zu diversen Polizeieinsätzen. Die Beamten der Polizeiinspektion Greiz kamen in einem Zeitraum von lediglich einer Stunde bezüglich vier begangener Straftaten zum Einsatz. Hierunter zählten zum einen diverse Beleidigungen ...

    mehr
