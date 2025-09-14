Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Kraftsdorf

Gera (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025 ereignete sich um 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Kraftsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 15-Jähriger Mopedfahrer die Bahnhofstraße in Kraftsdorf aus Rüdersdorf kommend. Bei der dortigen Bahnunterführung rutscht diesem aufgrund der regennassen Fahrbahn das Hinterrad weg, weshalb er zu Sturz kommt. Dabei rutscht das Moped in ein entgegenkommenden Pkw, welcher auf das Moped auffährt. Durch die Kollision werden beide Fahrzeug in derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Mopedfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung im Rettungswagen vor Ort an seinen Vater übergeben werden. Die Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Pkw blieben unverletzt.

