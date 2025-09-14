Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestürzt, verletzt und in Erklärungsnot

Altenburg (ots)

Durch die Rettungsleitstelle Gera wurde in der Nacht vom Freitag auf Samstag gegen 00:50 Uhr der Sturz eines Mopedfahrers in Lucka in der Meuselwitzer Straße gemeldet. Die eingesetzten Polizeikräfte der PI Altenburger Land verlegten umgehend zur Unfallstelle und mussten feststellen, dass der 17-jährige Fahrer einer Simson die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verloren, sich beim anschließenden Sturz verletzt hatte und zudem sein fahrbarer Untersatz beschädigt wurde. Bei der weiteren Ermittlung zum Unfallgeschehen wurde beim jugendlichen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen und folglich ein Atemalkoholwert von 0,76 Promille festgestellt. Dem nicht genug stand der Simsonfahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Cannabis und auch seine Maschine zeigte erhebliche Mängel, die den Verdacht einer leistungssteigernden Manipulation erweckten. Gegen den Jungen wurde dementsprechend ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Seinen Führerschein ist er nun vorerst los und auch seine Simson wurde sichergestellt.

