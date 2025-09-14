PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestürzt, verletzt und in Erklärungsnot

Altenburg (ots)

Durch die Rettungsleitstelle Gera wurde in der Nacht vom Freitag auf Samstag gegen 00:50 Uhr der Sturz eines Mopedfahrers in Lucka in der Meuselwitzer Straße gemeldet. Die eingesetzten Polizeikräfte der PI Altenburger Land verlegten umgehend zur Unfallstelle und mussten feststellen, dass der 17-jährige Fahrer einer Simson die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verloren, sich beim anschließenden Sturz verletzt hatte und zudem sein fahrbarer Untersatz beschädigt wurde. Bei der weiteren Ermittlung zum Unfallgeschehen wurde beim jugendlichen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen und folglich ein Atemalkoholwert von 0,76 Promille festgestellt. Dem nicht genug stand der Simsonfahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Cannabis und auch seine Maschine zeigte erhebliche Mängel, die den Verdacht einer leistungssteigernden Manipulation erweckten. Gegen den Jungen wurde dementsprechend ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Seinen Führerschein ist er nun vorerst los und auch seine Simson wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 12:00

    LPI-G: Frau greift andere Kunden an

    Altenburg (ots) - So lautete der Funkspruch am Freitag gegen 19:17 Uhr der mehrere Polizeikräfte nach Schmölln in die Bergstraße zum dortigen Netto eilen ließ. Hier angekommen stellte sich heraus, dass eine bereits mehrfach in Erscheinung getretene Frau auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes mit einer anderen Kundin in einen Streit geriet, in dessen Folge sie ihre Kontrahentin schlug und anschließend in den Markt ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 12:00

    LPI-G: Glück gehabt

    Altenburg (ots) - Am Freitagnachmittag erreichte sowohl die Rettungsleitstelle Gera, als auch die Polizeidienststelle in Altenburg die Nachricht von einem Flächenbrand in Meuselwitz hinter der Firma BlueChip. Laut Mitteilung soll hier eine Wiese in der Nähe der dortigen Gleisanlage in Brand geraten sein. Die Ursache des Brandes war schnell ermittelt. Ein 12-jähriger Junge hatte unbeaufsichtigt ein Kinderfeuerwerk entzündet, welches jedoch durch einen Windstoß kippte und ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:07

    LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Kraftsdorf

    Gera (ots) - Am Samstag, den 13.09.2025 ereignete sich um 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Kraftsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 15-Jähriger Mopedfahrer die Bahnhofstraße in Kraftsdorf aus Rüdersdorf kommend. Bei der dortigen Bahnunterführung rutscht diesem aufgrund der regennassen Fahrbahn das Hinterrad weg, weshalb er zu Sturz kommt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren