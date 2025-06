Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues E-Bike entwendet

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montages kam es zu einem E-Bike Diebstahl in der Döllstädtstraße. Eine 36-jährige Anwohnerin hatte ihr Pedelec mittels Faltschloss an einem Holunderbaum im Hinterhof gesichert. Unbekannte Täter sägten offensichtlich den Baum ab und entwendeten das hochwertige Bike inklusive Schloss. Das Holz blieb liegen. Das E-Bike der Marke Velo de Ville hatte einen Wert von über 4500 Euro. Der Schaden am Baum wurde auf 150 Euro geschätzt.

