Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - die Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots)

Am 02.09.2025 zur Dunkelheit um 22:30 Uhr kam es auf dem kombinierten Fuß-Radweg in Gera-Lusan, Werner-Petzold-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem entgegenkommenden Fußgänger, wobei beide leicht verletzt wurden. Beide Unfallbeteiligten setzten schließlich ihren Weg fort, ohne Personalien auszutauschen.

Der Fußgänger war augenscheinlich 50 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, ca. 80 bis 90 kg, trug kurze Haare, einen Bart und ein Basecap.

Aus diesem Grund wird der Fußgänger gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0365/829-0 oder per E-Mail an id-ed.lpig@polizei.thueringen.de unter Benennung des Aktenzeichens VUS/0229399/2025 bei der Polizei zu melden. (SR)

