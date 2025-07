Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0427--Schwerer Verkehrsunfall in der Vahr--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, In der Vahr Zeit: 03.07.25, 16.35 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Vahr ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 43 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der 43 Jahre alte Fahrer eines VW verlor im Bereich der Haltestelle Schneverdinger Straße vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls das Bewusstsein, geriet dabei von der Fahrbahn ab und fuhr unkontrolliert gegen Straßenschilder. Schließlich prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und kam dort zum Stillstand. Der 43-Jährige wurde durch Ersthelfer vor Ort versorgt, bis Rettungskräfte übernahmen. Anschließend musste er in ein Krankenhaus zur stationären Weiterbehandlung gebracht werden.

Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

