Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher erfolglos
Altena (ots)
Unbekannte haben von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Kinder- und Jugendzentrum an der Freiheitstraße einzubrechen. Sie hebelten an einer Terrassentür, welche den Versuchen jedoch widerstand. Nun ermittelt die hiesige Kriminalpolizei zum Geschehen und bittet aufmerksame Zeugen um ihre Hinweise, der Tatzeitraum liegt zwischen dem Dienstagabend, 18.20 Uhr, und Mittwochnachmittag, 14 Uhr. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell