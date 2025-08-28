Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Glasbruch nach Diebstählen und Vandalismus

Iserlohn (ots)

In gleich acht Fällen ermittelt die Polizei nach der Nacht auf Mittwoch wegen Diebstahlsdelikten aus Kraftfahrzeugen. Hier ein Überblick: Am Voweydeweg wurden drei Scheiben an den Fahrzeugen eingeschlagen, zu stehlen gab es jedoch nichts. In der Bremsheide ebenso drei Vorfälle: hier haben die Täter ebenfalls die Fensterscheiben der Autos eingeschlagen, nun fehlen Handtaschen, eine Brille, Schlüssel und eine Bauchtasche. Am Bömbergring gab es ebenfalls Glasbruch, hier wurden Dokumente aus einem Fahrzeug entwendet. Aus einem mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeug wurde hier zudem ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Wertgegenstände im Fahrzeug zu lagern, ein Auto ist kein Tresor. Ebenso können offensichtlich zurückgelassene Taschen oder andere Gegenstände Anreiz zum Diebstahl bieten.

An Pater und Nonne in Letmathe klirrte in der vergangenen Nacht ebenfalls Glas, jedoch wurde hier nichts gestohlen. Vielmehr sind in der Nacht zwei zersplitterte Scheiben an Bushaltestellen aufgefallen, die Polizei hat von Amts wegen Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden daher gebeten, verdächtige Beobachtungen der Polizei mitzuteilen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell