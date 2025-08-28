Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bierkastendiebe ertappt

Lüdenscheid (ots)

Zwei Männer haben in der vergangenen Nacht gegen 0 Uhr die Schiebetür zu einem Getränkemarkt an der Bromberger Straße gewaltsam geöffnet. Eine Zeugin bemerkte die Männer beim Öffnen der Tür und rief die Polizei, die nach den Männern fahndete. Sie waren nach Anruf der Zeugin mit einem Bierkasten zu Fuß geflüchtet, ein möglicherweise tatverdächtiger 34 Jahre alter Lüdenscheider konnte (ohne Bierkiste) in der Umgebung zeitnah angetroffen werden. Gegen ihn und gegen eine weitere flüchtige Person wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt, Hinweise durch Zeugen nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (lubo)

