Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radfahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Menden (ots)

Ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich heute Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Er war gemeinsam mit zwei weiteren Radfahrern auf der Straße "Am Flugplatz" von Korbe kommend in Richtung Barge unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Rad, kam von der Straße ab und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte den 72-jährigen Mendener ins Klinikum Dortmund-Nord. Die Straße ist zur Stunde noch gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund unterstützt die hiesigen Beamten bei der Spurensicherung und den Ermittlungen zu Unfallursache und -hergang. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell