Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Schweigeminute für getöteten Kollegen im Saarland
Märkischer Kreis (ots)
Mit einer Schweigeminute haben Polizeibedienstete im ganzen Bundesgebiet heute Morgen um 9 Uhr ihres getöteten Kollegen Simon B. gedacht. Er starb bei dem Versuch, in Völklingen (Saarland) einen Tankstellenräuber zu stellen. Der Tatverdächtige gelangte an eine Dienstwaffe und feuerte mehrere Schüsse auf den Kollegen ab. Die große Polizeifamilie trauert mit der Familie des Getöteten. Die Kolleginnen und Kollegen versammelten sich u.a. vor den Wachen in Iserlohn, Lüdenscheid, Menden, Letmathe, Halver und Meinerzhagen. #einervonuns
