Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schweigeminute für getöteten Kollegen im Saarland

Märkischer Kreis (ots)

Mit einer Schweigeminute haben Polizeibedienstete im ganzen Bundesgebiet heute Morgen um 9 Uhr ihres getöteten Kollegen Simon B. gedacht. Er starb bei dem Versuch, in Völklingen (Saarland) einen Tankstellenräuber zu stellen. Der Tatverdächtige gelangte an eine Dienstwaffe und feuerte mehrere Schüsse auf den Kollegen ab. Die große Polizeifamilie trauert mit der Familie des Getöteten. Die Kolleginnen und Kollegen versammelten sich u.a. vor den Wachen in Iserlohn, Lüdenscheid, Menden, Letmathe, Halver und Meinerzhagen. #einervonuns

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

