Märkischer Kreis (ots) - Immer wieder werden der Polizei verdächtige Personen gemeldet, die verschiedene Dienste an der Haustür anbieten. Diese "reisenden Handwerker" versuchen ihre Opfer zu täuschen und finanziell auszunehmen. Feilgeboten werden zum Beispiel Fassadenreinigungen oder das Teeren von Hauseinfahrten, weil man gerade in der Nähe sei und noch Material ...

