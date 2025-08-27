PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Kierspe (ots)

Ort Kierspe-Hölterhaus L 528

Zeit 27.08.2025, 07:37 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1240 Verwarngeldbereich 118 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 62 Anzahl der Fahrverbote 2 Höchster Messwert 120 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 09:48

    POL-MK: Achtung, Fassadenreiniger: Warnung vor dubiosen Haustürgeschäften

    Märkischer Kreis (ots) - Immer wieder werden der Polizei verdächtige Personen gemeldet, die verschiedene Dienste an der Haustür anbieten. Diese "reisenden Handwerker" versuchen ihre Opfer zu täuschen und finanziell auszunehmen. Feilgeboten werden zum Beispiel Fassadenreinigungen oder das Teeren von Hauseinfahrten, weil man gerade in der Nähe sei und noch Material ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 09:12

    POL-MK: Dieb stiehlt Sparschwein aus Geschäft

    Plettenberg (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete gestern Nachmittag, ca. 15.30 Uhr, ein Sparschwein vom Tresen eines Fotogeschäfts an der Offenbornstraße. Kurz zuvor hatte der Täter sein Opfer in ein Gespräch verwickelt. Der Täter rannte mit samt des Sparschweins in Richtung Alter Markt davon. Der Dieb war männlich, etwa 170-180 cm groß, 20-25 Jahre alt, von schlanker Statur, hatte braune Haare, trug ein ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 08:47

    POL-MK: Dieb stiehlt Sparschwein aus Geschäft

    Plettenberg (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete gestern Nachmittag, ca. 15.30 Uhr, ein Sparschwein vom Tresen eines Fotogeschäfts an der Offenbornstraße. Kurz zuvor hatte der Täter sein Opfer in ein Gespräch verwickelt. Der Täter rannte mit samt des Sparschweins in Richtung Alter Markt davon. Der Dieb war männlich, etwa 170-180 cm groß, 20-25 Jahre alt, von schlanker Statur, hatte braune Haare, trug ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren