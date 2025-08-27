PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb stiehlt Sparschwein aus Geschäft

Plettenberg (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete gestern Nachmittag, ca. 15.30 Uhr, ein Sparschwein vom Tresen eines Fotogeschäfts an der Offenbornstraße. Kurz zuvor hatte der Täter sein Opfer in ein Gespräch verwickelt. Der Täter rannte mit samt des Sparschweins in Richtung Alter Markt davon. Der Dieb war männlich, etwa 170-180 cm groß, 20-25 Jahre alt, von schlanker Statur, hatte braune Haare, trug ein schwarz/grau kariertes Langarmhemd, hatte eine Sonnenbrille in der Tasche stecken und sprach Deutsch mit südländischem Akzent. Wer kann Angaben zur Identität des Diebes machen? Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 08:40

    POL-MK: Ermittlungen nach Schlägerei

    Iserlohn (ots) - Gestern Abend wurde gegen 18.15 Uhr eine Auseinandersetzung mehrerer Personen an der Friedrichstraße gemeldet, die Polizei fand mehrere Beteiligte vor, drei waren offensichtlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gab es Streit zwischen einem 30 Jahre alten Letmather und einem 21 Jahre alten Iserlohner. Bei der Auseinandersetzung waren gleich mehrere Personen vor Ort und es kam zu Schlägen aus ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 08:37

    POL-MK: Einbrecher machen Beute

    Schalksmühle (ots) - Unbekannte Täter haben sich durch Hebeln Zutritt in eine Wohnung an der Linscheider Straße verschafft. Sie gelangten gestern zwischen 13-14.20 Uhr in den Besitz von Bargeld, Schmuck und einer Armbanduhr, nun ermittelt die Kriminalpolizei. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 08:36

    POL-MK: Krad-Diebstahl

    Menden (ots) - Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag eine Yamaha aus der Garage eines 28-Jährigen in Bösperde entwendet. Das abgemeldete Krad stand in der Straße "Lindort" in der Garage, welche Hebelspuren aufwies. Die Polizei bittet nun aufmerksame Zeugen um Hinweise, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren