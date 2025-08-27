PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Schlägerei

Iserlohn (ots)

Gestern Abend wurde gegen 18.15 Uhr eine Auseinandersetzung mehrerer Personen an der Friedrichstraße gemeldet, die Polizei fand mehrere Beteiligte vor, drei waren offensichtlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gab es Streit zwischen einem 30 Jahre alten Letmather und einem 21 Jahre alten Iserlohner. Bei der Auseinandersetzung waren gleich mehrere Personen vor Ort und es kam zu Schlägen aus verschiedenen Richtungen. Letztlich wurden der 21-Jährige, der 30-Jährige und ein 22 Jahre alter Mendener leicht verletzt. Von zehn Personen wurden vor Ort die Personalien aufgenommen, es handelt sich um acht Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 21 und 49 Jahren. Den Beteiligten wurden Platzverweise ausgesprochen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen beide Seiten. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Vorfalls gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Iserlohn zu schildern. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

