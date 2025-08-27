PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autofahrer flieht vor der Polizei: Verfolgung mit Hubschrauber

Menden (ots)

Ein Autofahrer ist vergangene Nacht vor der Polizei geflüchtet, versteckte sich im Dickicht und konnte mit Hilfe eines Polizeihubschraubers entdeckt werden.

Eine Polizeistreife wollte den Autofahrer um kurz vor 1 Uhr "Überm Gaxberg" zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Statt den Anhaltezeichen zu folgen, gab er Gas und fuhr Richtung Sümmern davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die Fahrt führte über die Landhauser Straße, Bräuker Weg und über mehrere Nebenstraßen von Platte Heide und Liethen. Am Heimkerweg fuhr sich der Wagen in einer Sackgasse fest. Die Tür flog auf und der Fahrer flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Waldgebiet. Dort hielt er sich im Dickicht versteckt. Polizisten umstellten den Bereich und riefen den Polizeihubschrauber "Hummel" zur Unterstützung. Dank der Wärmebildaufnahmen war der flüchtige Mendener (23) schnell gefunden konnte in Gewahrsam genommen werden.

Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für einen möglichen Drogenkonsum. Die Polizisten ließen daher von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen. Auch eine Fahrerlaubnis konnte der Fahrer nicht vorweisen. Sein Auto wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

