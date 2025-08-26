PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn/ Kierspe (ots)

1. Messstelle	Iserlohn-Hombruch, Bremsheide
Zeit					26.08.2025, 6:55 bis 8:05 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge: 68
Verwarngeldbereich 			5
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert			46 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.
2. Messstelle	Iserlohn-Grüne, Untergrüner Straße
Zeit					26.08.2025, 8:55 bis 11:00 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		725
Verwarngeldbereich 			17
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert			68 km/h 50 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.
3. Messstelle	Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße
Zeit					26.08.2025, 11:20 Uhr bis 12:30 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		112
Verwarngeldbereich 			15
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1
Höchster Messwert			51 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.

4. Messstelle Kierspe, Friedrich Ebert Straße Zeit 26.08.2025, 7:35 bis 12 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1753 Verwarngeldbereich 503 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 72 Anzahl der Fahrverbote 2 Höchster Messwert 68 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

