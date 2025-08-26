Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn/ Kierspe (ots)
1. Messstelle Iserlohn-Hombruch, Bremsheide Zeit 26.08.2025, 6:55 bis 8:05 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge: 68 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 46 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
2. Messstelle Iserlohn-Grüne, Untergrüner Straße Zeit 26.08.2025, 8:55 bis 11:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 725 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 68 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
3. Messstelle Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße Zeit 26.08.2025, 11:20 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 112 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
4. Messstelle Kierspe, Friedrich Ebert Straße Zeit 26.08.2025, 7:35 bis 12 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1753 Verwarngeldbereich 503 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 72 Anzahl der Fahrverbote 2 Höchster Messwert 68 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
