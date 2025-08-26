Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Kirche
Kierspe (ots)
Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Montag Zutritt zu einer Kirche an der Straße "Am Denkmal". Sie richteten Sachschaden an einer Hintertür an, machten jedoch keine Beute. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)
