POL-MK: Einbruch in Kirche

Meinerzhagen (ots) - Bisher unbekannte Täter versuchten gestern, kurz nach 4 Uhr, die Scheibe einer Bäckerei an der Oststraße einzuschlagen. Zeugen alarmierten die Polizei. Ein Tatverdächtiger flüchtete bei Eintreffen der Beamten zu Fuß in Richtung Dränkerkampstraße und konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Person war männlich, etwa 180 cm groß, von sportlicher Figur und trug eine graue Kapuzenjacke über ...

