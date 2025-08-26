PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kirche

Kierspe (ots)

Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Montag Zutritt zu einer Kirche an der Straße "Am Denkmal". Sie richteten Sachschaden an einer Hintertür an, machten jedoch keine Beute. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

