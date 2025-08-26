POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Diebstahl und Abbuchung

Nachrodt - Wiblingwerde (ots) - Unbekannte haben zwischen dem vergangenen Mittwoch und Sonntag drei Fensterscheiben einer ehemaligen Kirche an der Jahnstraße eingeschlagen. Die Polizei ermittelt in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise an die Polizei in Altena. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

