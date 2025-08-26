PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Diebstahl und Abbuchung

Altena (ots)

Am 10.7. wurde einer Altenaerin an der Jahnstraße die Geldbörse samt EC-Karte gestohlen, kurze Zeit später stellte sie eine Abbuchung bei ihrer Bank fest. Wer kennt den Mann auf den Kameraaufnahmen? Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen. Fotos gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/177931 (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

