Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Glasbruch an alter Kirche

Nachrodt - Wiblingwerde (ots)

Unbekannte haben zwischen dem vergangenen Mittwoch und Sonntag drei Fensterscheiben einer ehemaligen Kirche an der Jahnstraße eingeschlagen. Die Polizei ermittelt in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise an die Polizei in Altena. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

