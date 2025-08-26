Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Glasbruch an alter Kirche
Nachrodt - Wiblingwerde (ots)
Unbekannte haben zwischen dem vergangenen Mittwoch und Sonntag drei Fensterscheiben einer ehemaligen Kirche an der Jahnstraße eingeschlagen. Die Polizei ermittelt in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise an die Polizei in Altena. (lubo)
