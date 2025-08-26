Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Autos geplündert
Iserlohn (ots)
In der Grüne wurden drei Fahrzeuge geplündert. In der Nacht auf Montag wurden somit Ladekabel, Sonnenbrillen und Dokumente entwendet. Betroffen sind ein Renault, ein Hyundai und ein Chevrolet. Nun ermittelt die Polizei zu den Taten und warnt davor, Gegenstände von Wert sichtbar im Auto liegen zu lassen, da sie für potentielle Täter einen Anreiz liefern können. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen an Fahrzeugen ist die Polizei zur Stelle. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell