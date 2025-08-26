PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos geplündert

Iserlohn (ots)

In der Grüne wurden drei Fahrzeuge geplündert. In der Nacht auf Montag wurden somit Ladekabel, Sonnenbrillen und Dokumente entwendet. Betroffen sind ein Renault, ein Hyundai und ein Chevrolet. Nun ermittelt die Polizei zu den Taten und warnt davor, Gegenstände von Wert sichtbar im Auto liegen zu lassen, da sie für potentielle Täter einen Anreiz liefern können. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen an Fahrzeugen ist die Polizei zur Stelle. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:37

    POL-MK: Mittwoch: Vorstellung des neuen Wachleiters

    Menden (ots) - Menden bekommt einen neuen Wachleiter! Am Mittwochmorgen, 09:00 Uhr, wird daher die symbolische Schlüsselübergabe in der Kolpingstraße stattfinden. Vorgänger und Nachfolger werden hier zugegen sein, sowie weitere Vertreter aus der Kreispolizeibehörde. Interessierte Pressevertreter sind herzlich eingeladen und werden gebeten, sich im Vorfeld bei der hiesigen Pressestelle anzumelden. (lubo) Rückfragen ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:33

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Hemer / Menden (ots) - 1. Messstelle Ort Landhausen, Landhauser Heide Zeit 25.08.2025, 07:20 Uhr bis 08:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 193 Verwarngeldbereich 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Höchster Messwert 84 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft 2. Messstelle Ort Lendringsen, Lendringser Hauptstraße Zeit 25.08.2025, 08:50 Uhr bis ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:28

    POL-MK: Ladendieb - Keine Versicherung - Unter BTM am Steuer

    Altena (ots) - Ein 48-jähriger Altenaer hat am Samstagabend versucht, in einem Lebensmittelmarkt an der Rahmedestraße Kaffee zu stehlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete ihn, wie er seinen Rucksack mit Kaffee vollpackte, an der Kasse jedoch nur andere Ware bezahlte. Sie folgte ihm, sprach ihn nach dem Passieren der Kasse an und rief die Polizei. Er bekam vom Betreiber ein Hausverbot und von der Polizei eine Anzeige wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren