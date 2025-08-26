POL-MK: Autos geplündert

Altena (ots) - Ein 48-jähriger Altenaer hat am Samstagabend versucht, in einem Lebensmittelmarkt an der Rahmedestraße Kaffee zu stehlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete ihn, wie er seinen Rucksack mit Kaffee vollpackte, an der Kasse jedoch nur andere Ware bezahlte. Sie folgte ihm, sprach ihn nach dem Passieren der Kasse an und rief die Polizei. Er bekam vom Betreiber ein Hausverbot und von der Polizei eine Anzeige wegen ...

