Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Gartenhütte geknackt
Hemer (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter mehrere Werkzeuge an der Hauptstraße. Sie knackten hierzu ein Vorhängeschloss, welches an einer Gartenhütte angebracht war, und verschafften sich somit Zugang ins Innere. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)
