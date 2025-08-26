POL-MK: Gartenhütte geknackt

Iserlohn (ots) - In der Grüne wurden drei Fahrzeuge geplündert. In der Nacht auf Montag wurden somit Ladekabel, Sonnenbrillen und Dokumente entwendet. Betroffen sind ein Renault, ein Hyundai und ein Chevrolet. Nun ermittelt die Polizei zu den Taten und warnt davor, Gegenstände von Wert sichtbar im Auto liegen zu lassen, da sie für potentielle Täter einen Anreiz liefern können. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen an Fahrzeugen ist die Polizei zur Stelle. (lubo) ...

