Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Plettenberg (ots)
Ort Plettenberg, Ebbetalstraße L 692
Zeit 25.08.2025, 10:32 Uhr bis 16:00 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 690 Verwarngeldbereich 83 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 29 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 89 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
