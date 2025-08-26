Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Stilllegungen bei Umleitungskontrollen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüdenscheid (ots)

Innerhalb von 20 Minuten zwei Schwertransporte stillgelegt.

Am 21.08.2025 wurde vormittags im Bereich der Autobahnabfahrt Mitte auf der Brunscheider Straße der Verkehr durch den Verkehrsdienst Iserlohn kontrolliert. Gegen 11:30 Uhr wurde ein Holztransport angehalten und kontrolliert. Eine Überprüfung der technischen Daten im Instrumententeil des Lkw ergaben eine deutliche Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts über 40 Tonnen. Noch während der Kontrolle des Holztransports wurde gegen 11:50 Uhr ein Sattelzug mit Tieflader angehalten. Transportiert wurde ein ca. 27 Tonnen schwerer Kettenbagger. Auch hier bestand der Verdacht, dass eine deutliche Überladung von 40 Tonnen vorlag. Es wurde mit beiden Fahrzeugen eine geeignete Waage aufgesucht und die Transporte verwogen. Der Holztransport hatte ein Gewicht von 47 Tonnen und der Baggertransport ein Gewicht von 50 Tonnen.

Für beide Transporte lagen keine Genehmigungen vor. Diese Genehmigung ist jedoch zwingend erforderlich, da vor Fahrtantritt geprüft werden muss, ob die befahrenen Straßen überhaupt geeignet sind die hohen Gewichte zu tragen oder auf Grund der Abmessungen überhaupt befahr sind. Beide Transporte wurde an einer geeigneten Örtlichkeit abgestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Zudem wurden weitere Verstöße bei der Kontrolle des gewerblichen Güterverker festgestellt. Überschreiten der Lenk- und Ruhezeiten, zwei Fahrer hatten keine Fahrerlaubnis, 1 Fahrer fuhr mit einer fremden Fahrerkarte und diverse Verstöße, da die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell