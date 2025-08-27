PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Krad-Diebstahl

Menden (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag eine Yamaha aus der Garage eines 28-Jährigen in Bösperde entwendet. Das abgemeldete Krad stand in der Straße "Lindort" in der Garage, welche Hebelspuren aufwies. Die Polizei bittet nun aufmerksame Zeugen um Hinweise, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 08:32

    POL-MK: Autofahrer flieht vor der Polizei: Verfolgung mit Hubschrauber

    Menden (ots) - Ein Autofahrer ist vergangene Nacht vor der Polizei geflüchtet, versteckte sich im Dickicht und konnte mit Hilfe eines Polizeihubschraubers entdeckt werden. Eine Polizeistreife wollte den Autofahrer um kurz vor 1 Uhr "Überm Gaxberg" zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Statt den Anhaltezeichen zu folgen, gab er Gas und fuhr Richtung Sümmern davon. Die ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:31

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Iserlohn/ Kierspe (ots) - 1. Messstelle Iserlohn-Hombruch, Bremsheide Zeit 26.08.2025, 6:55 bis 8:05 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge: 68 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 46 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. 2. Messstelle Iserlohn-Grüne, Untergrüner Straße Zeit 26.08.2025, 8:55 bis 11:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 725 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren