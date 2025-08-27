POL-MK: Krad-Diebstahl

Menden (ots) - Ein Autofahrer ist vergangene Nacht vor der Polizei geflüchtet, versteckte sich im Dickicht und konnte mit Hilfe eines Polizeihubschraubers entdeckt werden. Eine Polizeistreife wollte den Autofahrer um kurz vor 1 Uhr "Überm Gaxberg" zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Statt den Anhaltezeichen zu folgen, gab er Gas und fuhr Richtung Sümmern davon. Die ...

mehr