Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Krad-Diebstahl
Menden (ots)
Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag eine Yamaha aus der Garage eines 28-Jährigen in Bösperde entwendet. Das abgemeldete Krad stand in der Straße "Lindort" in der Garage, welche Hebelspuren aufwies. Die Polizei bittet nun aufmerksame Zeugen um Hinweise, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)
