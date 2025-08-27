Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher machen Beute
Schalksmühle (ots)
Unbekannte Täter haben sich durch Hebeln Zutritt in eine Wohnung an der Linscheider Straße verschafft. Sie gelangten gestern zwischen 13-14.20 Uhr in den Besitz von Bargeld, Schmuck und einer Armbanduhr, nun ermittelt die Kriminalpolizei. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell