Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Etliche Verstöße geahndet

Lahr (ots)

Eine Vielzahl verschiedener Verstöße waren das Ergebnis zweier Kontrollstellen im Raum Lahr am vergangenen Samstagabend. Zwischen 19 Uhr und 2 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Lahr durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Haslach, des Verkehrsdienstes des Polizeipräsidiums Freiburg sowie durch den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Lahr bei den Kontrollmaßnahmen unterstützt. Hierbei konnten sie neben vier Fahrzeugführern, die unter Alkoholeinfluss fuhren, zwei weitere ohne erforderliche Fahrerlaubnis feststellen. Neben zwei Fällen der Urkundenfälschung, drei Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetzt, einem Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und einem Fahrzeug, dessen Betriebserlaubnis aufgrund baulicher Veränderungen erlosch, standen am Ende zudem insgesamt 30 Geschwindigkeitsverstöße sowie 25 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten zu Buche. Darüber hinaus konnte ein vermisster Jugendlicher aus Italien, der sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhielt, kontrolliert und nach erfolgter polizeilicher Maßnahmen einer Jugendeinrichtung zugeführt werden.

