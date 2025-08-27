Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb stiehlt Sparschwein aus Geschäft

Plettenberg (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete gestern Nachmittag, ca. 15.30 Uhr, ein Sparschwein vom Tresen eines Fotogeschäfts an der Offenbornstraße. Kurz zuvor hatte der Täter sein Opfer in ein Gespräch verwickelt. Der Täter rannte mit samt des Sparschweins in Richtung Alter Markt davon. Der Dieb war männlich, etwa 170-180 cm groß, 20-25 Jahre alt, von schlanker Statur, hatte braune Haare, trug ein schwarz/grau kariertes Langarmhemd, hatte eine Sonnenbrille in der Tasche stecken und sprach Deutsch mit südländischem Akzent. Wer kann Angaben zur Identität des Diebes machen? Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (dill)

