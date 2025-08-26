PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch ohne Beute +++ Effektiver Einbruchsschutz zeigt Wirkung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch ohne Beute,

Bad Homburg, Nehringstraße, Freitag, 22.08.2025, 12.30 Uhr bis Montag, 25.08.2025, 6.50 Uhr

(da)Am Wochenende waren Einbrecher in Bad Homburg auf Beutesuche - allerdings ohne Erfolg. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen hebelten sie die Eingangstür einer Kennzeichendruckerei in der Nehringstraße auf. Sie verursachten so einen Schaden von rund 1.500 Euro. Jedoch gelangten sie an kein Bargeld oder sonstige Wertgegenstände, weshalb sie erfolglos die Flucht antreten mussten. Mögliche Hinweise zum Einbruch bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. Effektiver Einbruchsschutz zeigt Wirkung, Oberursel, Gablonzer Straße, Sonntag, 24.08.2025, 20 Uhr bis Sonntag, 24.08.2025, 20.13 Uhr

(da)In Oberursel zeigte sich am Sonntag, dass ein effektiver Einbruchsschutz wirkt. Zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr versuchten Einbrecher, in eine Lagerhalle in der Gablonzer Straße einzusteigen. Hier schlugen sie ein Fenster ein, um in die Innenräume zu gelangen. Eine dahinter installierte Eisenstange verhinderte jedoch das Vorhaben, weshalb die Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer (06171) 6240-0 Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren