PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch ohne Beute +++ Effektiver Einbruchsschutz zeigt Wirkung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch ohne Beute,

Bad Homburg, Nehringstraße, Freitag, 22.08.2025, 12.30 Uhr bis Montag, 25.08.2025, 6.50 Uhr

(da)Am Wochenende waren Einbrecher in Bad Homburg auf Beutesuche - allerdings ohne Erfolg. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen hebelten sie die Eingangstür einer Kennzeichendruckerei in der Nehringstraße auf. Sie verursachten so einen Schaden von rund 1.500 Euro. Jedoch gelangten sie an kein Bargeld oder sonstige Wertgegenstände, weshalb sie erfolglos die Flucht antreten mussten. Mögliche Hinweise zum Einbruch bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. Effektiver Einbruchsschutz zeigt Wirkung, Oberursel, Gablonzer Straße, Sonntag, 24.08.2025, 20 Uhr bis Sonntag, 24.08.2025, 20.13 Uhr

(da)In Oberursel zeigte sich am Sonntag, dass ein effektiver Einbruchsschutz wirkt. Zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr versuchten Einbrecher, in eine Lagerhalle in der Gablonzer Straße einzusteigen. Hier schlugen sie ein Fenster ein, um in die Innenräume zu gelangen. Eine dahinter installierte Eisenstange verhinderte jedoch das Vorhaben, weshalb die Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer (06171) 6240-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell