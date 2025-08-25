PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrunken Polizeikräfte angegangen +++ Jugendliche erpressen 14-Jährigen um Bargeld +++ Diebe auf Wertstoffhof festgenommen +++ Kirchenfenster eingeschlagen +++ Trickdiebin erbeutet Halskette

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrunken Polizeikräfte angegangen,

Königstein, Sodener Straße, Freitag, 22.08.2025, 22 Uhr

(da)Am Freitagabend griff ein Betrunkener in Königstein Polizeikräfte an. Gegen 22 Uhr riefen Rettungskräfte die Polizei zu Hilfe, als sie sich in der Sodener Straße um einen 18-jährigen Mann kümmerten, der zu viel Alkohol getrunken hatte. Als die Einsatzkräfte hinzukamen, schlug der junge Mann um sich, weshalb er von der Polizei fixiert werden musste. Schlussendlich sollte er zur Ausnüchterung auf die Polizeistation gebracht werden. Dabei schlug er wiederholt gezielt nach einem Polizeibeamten, ohne diesen zu verletzen. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde der Mann von seinen Familienangehörigen von der Wache abgeholt. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands und versuchter Körperverletzung ermittelt.

2. Jugendliche erpressen 14-Jährigen um Bargeld, Bad Homburg, Louisenstraße, Freitag, 22.08.2025, 19.40 Uhr

(da)Am Freitagabend heben Jugendliche in Bad Homburg einen 14-Jährigen um Bargeld erpresst. Gegen 19.40 Uhr befand sich der 14-Jährige auf der Louisenstraße, als er in Höhe des Kurhauses von sechs Jugendlichen angesprochen wurde. Sie fragten ihn zunächst nach Bargeld, schubsten ihn dann, bis er es ihnen schlussendlich aushändigte. Mit der Beute flüchteten sie auf Fahrrädern, E-Scootern und zu Fuß in Richtung Schwedenpfad. Im Nachgang konnte der Junge zwei der Täter beschreiben. Einer war etwa 17 bis 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und trug einen Seitenscheitel mit schwarzen Haaren. Er war bekleidet mit einem grauen Pullover, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen der Marke Balenciaga. Der zweite Täter war 16 bis 17 Jahre alt, 1,80 Meter groß, eher breit und trug einen hellgrauen Nike-Jogginganzug und schwarze Nike-Schuhe. Alle Jugendlichen sprachen akzentfreies Deutsch. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Diebe auf Wertstoffhof festgenommen,

Bad Homburg, Nehringstraße, Sonntag, 24.08.2025, 1 Uhr

(da)Am frühen Sonntagmorgen nahm die Polizei in Bad Homburg zwei Diebe auf frischer Tat fest. Gegen 1 Uhr gelangte das Duo auf das Gelände des Wertstoffhofes in der Nehringstraße. Dort machten sie sich direkt daran, diverse Kabel und Elektrogeräte zu entwenden. Dabei bemerkten sie jedoch nicht, dass sie bei ihrer Tat beobachtet wurden. Die Polizei wurde zeitnah informiert und nahm die beiden Männer im Alter von 41 und 44 Jahren noch vor Ort fest. Sie wurden für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation Bad Homburg gebracht. Gegen sie wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

4. Kirchenfenster eingeschlagen,

Oberursel, Weißkirchen, Bischof-Brand-Straße, Donnerstag, 21.08.2025, 12.30 Uhr bis Freitag, 22.08.2025, 8.30 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Freitag das Fenster einer Kirchengemeinde in Weißkirchen beschädigt. Wie und wann genau die Täter die Scheibe in der Bischof-Brand-Straße beschädigten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

5. Trickdiebin erbeutet Halskette,

Oberursel, Hohemarkstraße, Freitag, 22.08.2025, 8.50 Uhr

(da)Am Freitag hat eine Trickdiebin in Oberursel eine Halskette erbeutet. Gegen 8.50 Uhr sprach die Diebin einen Mann in der Hohemarkstraße nahe der U-Bahnhaltestelle "Glöcknerwiese" an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Dabei legte sie dem Mann eine Halskette um und stahl ihm dabei geschickt seine eigene Goldkette vom Hals. Anschließend stieg sie wortlos in ein Auto und fuhr davon. Erst danach fiel dem Mann der Diebstahl auf. Bei der Täterin handelte es sich um eine 1,60 Meter große Frau im Alter von 40 bis 50 Jahren. Sie hatte eine breite Statur, schwarze Haare und trug eine Hose mit gestreiftem Muster. Sie sprach Deutsch mit einem möglicherweise südosteuropäischen Akzent. Zu dem Auto liegt keine Beschreibung vor. Mögliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

6. Einbruch in eine Baustelle,

Bad Homburg, Werner-Reimers-Straße, Donnerstag, 21.08.2025, 15.30 Uhr bis Freitag, 22.08.2025, 7 Uhr

(lr)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in eine Baustelle in der Werner-Reimers-Straße in Bad Homburg eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich unbefugt Zutritt zur Baustelle und entwendeten diverse Kabel, indem sie die Kabelrinnen abmontierten. Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell