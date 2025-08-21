PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Motorrad angefahren, Beifahrerin schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Motorrad angefahren, Beifahrerin schwer verletzt, Bundesstraße 455 bei Oberursel, Mittwoch, 20.08.2025, 18.30 Uhr

(da)Am Mittwochabend wurde eine Beifahrerin auf einem Motorrad schwer verletzt, als ein Auto auf das Motorrad auffuhr. Gegen 18.30 Uhr musste das mit zwei Personen besetzte Motorrad aufgrund eines Staus auf der Bundesstraße 455 bei Oberursel anhalten. Zeitgleich war ein 85-Jähriger mit seinem Mercedes in derselben Richtung unterwegs. Laut ersten polizeilichen Erkenntnissen übersah der Mercedesfahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne das Stauende und fuhr auf das vor ihm befindliche Motorrad auf. Der 24-jährige Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Seine 24-jährige Beifahrerin wurde auf die Motorhaube gehoben und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt zeitweise vollständig gesperrt werden.

