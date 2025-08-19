PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannte versuchen Taxifahrer auszurauben +++ Auseinandersetzung endet mit Messerstich +++ Autofahrer schlägt Radfahrer +++ Streit eskaliert

1. Unbekannte versuchen Taxifahrer auszurauben,

Oberursel, Homburger Landstraße,

Dienstag, 19.08.2025, 03:05 Uhr

(am) In der Nacht auf Dienstag liehen sich drei Fahrgäste zunächst von einem Taxifahrer Geld für Zigaretten und versuchten anschließend, ihn während der Fahrt auszurauben. Am Frankfurter Hauptbahnhof stiegen drei bislang unbekannte Männer in ein Taxi und gaben als Fahrziel die Homburger Landstraße in Oberursel an. Bevor die Fahrt begann, baten sie den Fahrer um 15 Euro für Zigaretten. In der Annahme, das Geld am Ende der Fahrt zurückzuerhalten, überließ der 29-jährige Taxifahrer ihnen den Betrag. Kurz vor dem Ziel griff der Mann, der hinter dem Fahrer saß, während der Fahrt nach dem Fahrer, legte seinen Unterarm um dessen Hals und setzte ihn unter Druck. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und der Bauchtasche.

Der 29-Jährige hielt das Fahrzeug an und konnte sich befreien. Daraufhin stiegen die beiden anderen Männer aus und liefen zur Fahrertür. Dem Fahrer gelang es jedoch, einen Alarm auszulösen, woraufhin das Trio flüchtete.

Alle drei Männer waren etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und sprachen mit osteuropäischem Akzent. Einer war korpulent und trug ein schwarzes Basecap, ein schwarzes T-Shirt sowie eine hellblaue kurze Hose. Die beiden Begleiter hatten sportliche Staturen. Einer von ihnen soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein und eine Glatze gehabt haben. Er war mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen kurzen Hose und grünen Schuhen bekleidet. Der dritte Täter trug ebenfalls ein schwarzes Basecap und eine dunkelblaue kurze Hose. Einer der Männer soll zudem ein auffälliges Tattoo am Arm haben; das Motiv ist bislang unbekannt.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

2. Auseinandersetzung endet mit Messerstich,

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße,

Montag, 18.08.2025, 23:00 Uhr

(am) Am späten Montagabend ist ein Streit in der Frankfurter Straße in Grävenwiesbach so weit eskaliert, dass ein Beteiligter mit einem Messer auf den anderen einstach. Gegen 23:00 Uhr stritten sich die 43- und 26-jährigen Männer vor einem Supermarkt. Der Streit eskalierte und es kam zu Handgreiflichkeiten, bei denen der 43-Jährige seinem Kontrahenten gegen den Kopf schlug und der 26-Jährige ihm mit einem Messer ins Bein stach. Beide mussten im Krankenhaus ihre Wunden versorgen lassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 zu melden.

3. Autofahrer schlägt Radfahrer,

Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße,

Montag, 18.08.2025, 14:40 Uhr

(am) Am Montagmittag kam es in der Justus-von-Liebig-Straße in Bad Homburg zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Gegen 14:40 Uhr standen die Verkehrsbeteiligten an einer Ampel, nachdem es zuvor zu einem Vorfahrtsverstoß gekommen war. Der Streit eskalierte, der Fahrer des weißen Fiat Kleinwagens stieg aus und schlug dem 74-jährigen Radfahrer ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Autofahrer in unbekannte Richtung. Er soll etwa 50 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Weiter habe er kurze graue Haare gehabt und ein weißes Tanktop mit einer beigen dreiviertel Hose getragen haben. Mit im Auto war ein weißer Hund. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Auto oder dessen Fahrer geben können, sollen sich bitte bei der Bad Homburger Polizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 melden.

4. Streit eskaliert,

Kronberg-Schönberg, Höhenstraße,

Montag, 18.08.2025, 09:05 Uhr

(lr) Am Montagmorgen kam es in einer Wohnung in der Höhenstraße in Kronberg zu einem Streit, der gewaltsam endete. Gegen 09:05 Uhr begab sich ein Unbekannter zu der Wohnung und gab der Bewohnerin gegenüber an, ein Vertreter des Vermieters zu sein. Es kam im Laufe des Gespräches zu einem Streit, in dessen Verlauf der vermeintliche Vermietervertreter die 52-jährige Mieterin schlug. Anschließend verließ er die Wohnung und flüchtete mit einem Auto in unbekannte Richtung. Der Mann soll ungefähr 1,90 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Er sei schlank und habe schwarze Haare. Zudem habe er ein Tattoo an seinem Hals und trug zur Tatzeit ein dunkles T-Shirt mit einer blauen Jeans. Die Polizei in Königstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

