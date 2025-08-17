PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Raub in Bad Homburg +++ Einbruch in Pkw in Usingen +++ Angriff auf Polizeibeamte in Oberursel +++ alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt in Bad Homburg +++ Unfall unter Alkoholeinfluss in Glashütten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Raub an Bushaltestelle

Tatort: Bad Homburg, Hofheimer Straße Tatzeit: Samstag, 16.08.2025, 02:03 Uhr

Der 16-jährige Geschädigte fuhr mit dem Bus bis zur Haltestelle Hofheimer Straße und stieg dort aus. Der bislang unbekannte Täter befand sich in einer größeren Personengruppe außerhalb des Busses und entnahm dem Geschädigten dessen IPhone aus der Hosentasche. Unmittelbar danach schlug er dem Geschädigten zudem mit der Faust ins Gesicht, wodurch der 16-Jährige leicht verletzt wurde.

Der Täter entfernte sich dann gemeinsam mit der Personengruppe in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: männlich, ca 20 Jahre, südländisch, weißes Shirt, schwarze Hose

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Tatort: Usingen, Friedhofsweg, "Parkplatz am Schlossgarten" Tatzeit: Donnerstag, 14.08.2025, 17:00 Uhr bis 19 Uhr

Wie erst gestern angezeigt, öffnete der unbekannte Täter mittels Krafteinwirkung eine Scheibe des geparkten Pkw. Hierdurch wurde die Fenstermechanik beschädigt. Im Anschluss entwendete der Täter eine Sonnenbrille der Marke Ray-Ban. Sachschaden: ca. 1.300 Euro / Diebesgut: ca 140 Euro

Zeugen werden gebeten sich unter 06081 92080 mit der Polizeistation Usingen in Verbindung zu setzen.

Tätlicher Angriff / Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung Tatort: Oberursel, Holzweg Tatzeit: Freitag 15.08.2025, 21:45 Uhr

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme kontrollierten die eingesetzten Beamten den 22-jährigen Tatverdächtigen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde. Bei der anschließenden Festnahme leistete er Widerstand, schlug und trat nach den Polizeibeamten, um seine Festnahme zu verhindern. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Beschuldigte alle eingesetzten Beamten zudem mehrfach und sprach Drohungen aus.

Hausfriedensbruch

Tatort: Oberursel, Im Heidegraben Tatzeit: Samstag, 16.08.2025, 18:30 Uhr

Die unbekannte Täterin verschaffte sich über ein unverschlossenes Fenster im Treppenhaus widerrechtlich Zutritt zu dem Balkon der 92-jährigen Geschädigten und schaute durch die Fenster in die Wohnung. Die alte Dame bemerkte die unbekannte Täterin und rief ihr zu, die Polizei rufen zu wollen. Daraufhin flüchtete die Täterin in unbekannte Richtung.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, 25-30 Jahre, 165 cm groß, europäischer Phänotyp, schlanke Statur, dunkelrot-blonde, schulterlange, lockige Haare, grünes T-Shirt.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Oberursel unter 06171 62400 zu melden.

Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Sturz leicht verletzt Unfallort: Bad Homburg-Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße 19 Unfallzeit: Samstag, 16.08.2025, 18:53 Uhr

Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Trekkingrad die Ober-Eschbacher Straße. In Höhe einer Bushaltestelle übersah der Radfahrer vermutlich den dortigen erhöhten Bordstein, stieß dagegen und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Aufgrund festgestellter Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sachschaden: ca 300 Euro

Ohne Führerschein in den Graben gefahren, dazu keine Versicherung und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs Unfallort: Bad Homburg, L 3003 Unfallzeit: Sonntag, 17.08.2025, gegen Morgen

Durch einen Zeugen wurde der Polizei ein Pkw Ford gemeldet, der nahe des Südrings / L 3003 in einen Graben gefahren war. Im Pkw befanden sich zwei schlafende Männer. Als die Insassen von der Polizei geweckt wurden, stellte sich heraus, dass der gefahrene Pkw nicht zugelassen und damit nicht versichert war und zudem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Außerdem befand sich im Fahrzeug zugriffsbereit ein größeres Messer. Gegen den 17-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Am Pkw entstand geringfügiger Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Neu-Anspach, Eppsteiner Weg 9 Unfallzeit: Freitag, 15.08.2025, 10:15 Uhr bis 11:23 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum wurde ein senkrecht zur Straße geparkter blauer Ford Tourneo am Heck beschädigt. Vermutlich streifte der Unfallverursacher das geparkte Fahrzeug beim Vorbeifahren und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: ca. 2.500 Euro

Hinweise bitte an die Polizeistation Usingen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Unfallort: Oberursel, Adenauerallee Unfallzeit: Samstag, 16.08.2025, 08:11 Uhr

Der 50-jährige Geschädigte parkte seinen PKW auf dem Parkstreifen der Adenauerallee. Zum Unfallzeitpunkt stand der Geschädigte an der hinteren linken Fahrzeugtür. Die Beschuldigte 84-Jährige befuhr mit ihrem Pkw VW die Adenauerallee. Aus unbekannten Gründen übersah die Beschuldigte den an seinem Fahrzeug stehenden Geschädigten und streifte diesen sowie seinen Pkw. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Sachschaden: ca. 9.000 Euro

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Unfallort: Glashütten, B8 / Limburger Straße Unfallzeit: Samstag, den 16.08.2025, 00:11 Uhr

Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes die B 8 in Richtung Königstein. Auf Höhe der Einmündung Schlossborner Weg überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und kam infolge der Fahrzeugschäden zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher, der sich leicht verletzt hat, alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 26.500 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell