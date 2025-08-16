PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jährigem aus Friedrichsdorf
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
1. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jährigem aus Friedrichsdorf,
Friedrichsdorf-Köppern,
Samstag, 16.08.2025, 16:30 Uhr
Die am 16.08.2025 veröffentlichte Fahndung nach der vermissten Person aus Friedrichsdorf-Köppern wird zurückgenommen. Im Rahmen der intensiven Suchmaßnahmen konnte der 16-Jährige wohlbehalten aufgefunden werden. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.
Wir bitten die Öffentlichkeitsfahndung und das Bildmaterial zu löschen und nicht weiter zu verwenden.
