PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jährigem aus Friedrichsdorf

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

   -

1. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jährigem aus Friedrichsdorf,

Friedrichsdorf-Köppern,

Samstag, 16.08.2025, 16:30 Uhr

Die am 16.08.2025 veröffentlichte Fahndung nach der vermissten Person aus Friedrichsdorf-Köppern wird zurückgenommen. Im Rahmen der intensiven Suchmaßnahmen konnte der 16-Jährige wohlbehalten aufgefunden werden. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

Wir bitten die Öffentlichkeitsfahndung und das Bildmaterial zu löschen und nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
i. A. Czerny, POK
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

