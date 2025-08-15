PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperverletzung und Sachbeschädigung mit einer Krücke +++ Gruppe mit Clownsmasken greift Jugendliche an +++ Einbrecher in Friedrichsdorf +++ Auto aufgebrochen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Körperverletzung und Sachbeschädigung mit einer Krücke,

Bad Homburg, Rathausplatz,

Freitag, 15.08.2025, 00:30 Uhr

(am) In der Nacht auf Freitag kam es zu einer Sachbeschädigung und anschließenden Körperverletzung am Rathausplatz in Bad Homburg. Gegen 00:30 Uhr war der 24-Jährige mit seinen Freunden am Rathausplatz unterwegs. Als er bemerkte habe, wie jemand mit Krücken die Fensterscheibe eines Supermarktes einschlägt, habe er ihn angesprochen. Der Täter habe haltlos reagiert und schlug den jungen Mann aus Friedrichsdorf mit seiner Gehhilfe. Der ebenfalls unbekannte Begleiter des Täters habe auch eine der Krücken genommen und dem Geschädigten auf den Rücken geschlagen. Einer der beiden Täter soll etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß gewesen sein und hatte einen gebräunten Teint. Getragen hat er eine dunkle Hose. Wenn jemand Hinweise zu dem Täter und seinem Begleiter geben kann, nimmt die Polizei in Bad Homburg diese unter (06172) 120-0 entgegen.

2. Jugendliche mit Clownsmasken greifen Gleichaltrige an,

Bad Homburg, Am Platzenberg,

Donnerstag, 14.08.2025, 22:45 Uhr

(am) Am Donnerstagabend kam es in Bad Homburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen, bei der drei 15-Jährige verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Gruppen, die jeweils aus drei Personen bestanden, bereits im Laufe des Tages in Streit geraten. Gegen 22:45 Uhr tauchten die drei 15- bis 16-jährigen Tatverdächtigen maskiert mit Clownsmasken auf einer Feier am Platzenberg auf und attackierten die drei gleichaltrigen Geschädigten. Die Angreifer flüchteten nach der Tat und warfen ihre Masken in einen Busch, wo sie von der Polizei aufgefunden wurden. Alle drei Geschädigten erlitten leichte Verletzungen, einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Zwei der Täter wurden erkannt, der dritte konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen identifiziert werden. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Jugendliche ein.

3. Einbrecher in Friedrichsdorf,

Friedrichsdorf-Köppern, Otto-Hahn-Straße, Donnerstag, 14.08.2025, 10:20 Uhr bis 12:00 Uhr

(am) Am Donnerstagvormittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Otto-Hahn-Straße in Friedrichsdorf-Köppern und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Zwischen 10:20 Uhr und 12:00 Uhr drangen die Einbrecher in die Wohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Auto mitten am Tag aufgebrochen,

Steinbach, Bahnstraße,

Donnerstag, 14.08.2025, 07:40 Uhr bis 15:35 Uhr

(am) Ein Dieb hat im Laufe des Donnerstags die Scheibe eines Autos eingeschlagen, das am Bahnhof in Steinbach stand und Wertgegenstände entwendet. Zwischen 07:40 Uhr und 15:35 Uhr näherte sich der Täter dem geparkten Auto und schlug eine Seitenscheibe ein, um Zugang zum Innenraum zu bekommen. Mit der erbeuteten Geldbörse konnte der Dieb unerkannt flüchten.

Bitte denken Sie daran: Auch ein verschlossenes Auto bietet keinen Schutz für Ihre Wertsachen. Wenn Taschen, Geldbörsen oder Sonnenbrillen offen im Innenraum liegen, ist das eine zusätzliche Einladung für Langfinger. Gehen Sie also auf Nummer sicher und lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück.

Hinweise zum Aufbruch nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6140-0 entgegen.

