PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 456 - Gemarkung Wehrheim

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten, 61273 Wehrheim, Bundesstraße 456, zwischen Heisterbachstraße und Wehrheimer Kreuz, Montag, 11.08.2025, 13:40 Uhr,

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 456 bei Wehrheim wurden heute Mittag zwei Personen schwerverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 37-Jähriger die Bundesstraße aus Richtung Usingen kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn ausscherte, vermutlich um zu überholen. Dabei übersah der Mercedesfahrer den aus Richtung Bad Homburg kommenden Skoda und stieß frontal mit diesem zusammen.

Auf Grund der schweren Verletzungen wurden die Unfallbeteiligten im Anschluss in umliegende Kliniken transportiert - hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Fahrzeuge sichergestellt und ein Unfallgutachter hinzugezogen. Für die Rettungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 456 über mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06081 - 92080 an die Polizei in Usingen zu wenden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell