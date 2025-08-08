PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Einbrüche zum Teil über Dacheinstiege +++ Unbekannte beschädigen Hausfassade +++ Geparktes Fahrzeug beschädigt und Schaden verursacht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Neu-Anspach, Anspach, Fanny-Hensel-Weg, Donnerstag, 07.08.2025, 09:45 Uhr bis 18:14 Uhr

(Lr) Am Donnerstag, dem 07.08.2025, kam es tagsüber im Neu-Anspacher Stadtteil Anspach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 09:45 Uhr und 18:14 Uhr unbefugt Zutritt zum Haus, indem sie gewaltvoll die Terassentür aufhebelten. Zuvor scheiterten die Einbrecher daran, ein Fenster einzuschlagen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Bei dem gewaltsamen Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei im Hochtaunus ermittelt und nimmt Hinweise unter der (06081) 9208-0 entgegen.

2. Einbrecher klettern aufs Dach,

Bad Homburg, Kirdorf, Leibnizstraße, Freitag, 08.08.2025, 01:38 Uhr

(Lr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es nach Mitternacht, um 01:38 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Kirdorf von Bad Homburg. Die unbekannten Täter verschafften sich über das Dach unbefugten Zutritt zu dem Haus, indem sie Dachziegel entfernten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume. Zum Diebesgut kann noch keine Auskunft getroffen werden.

Bei dem gewaltsamen Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei im Hochtaunus nimmt Hinweise unter der (06172) 120-0 entgegen.

3. Über Dach in Haus eingestiegen,

Friedrichsdorf-Seulberg, Stettiner Ring, Sonntag, 27.07.2025 bis Dienstag, 05.08.2024, 12:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag, dem 27.07.2025 und Dienstag dem 05.08.2024 sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Seulberg eingebrochen. Der Einbruch erfolgte dabei übers Dach. Zu einem unbekannten Zeitpunkt kletterten die Täter im Stettiner Ring auf das Dach des Wohnhauses und deckten dort Teile der Dachziegel ab. Auf diesem Wege gelangten sie in den Dachstuhl und anschließend in die Wohnräume, welche nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Anschließend gelang den Tätern unbemerkt die Flucht. Zurzeit können noch keine Angaben zum Stehlgut gemacht werden. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-entgegengenommen.

4. Unbekannte beschädigen Hausfassade,

Steinbach, Birkenweg, Mittwoch, 06.08.2025, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 07.08.2025, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte ein Wohnhaus in Steinbach mit einer unbekannten Substanz beschmiert und damit einen Sachschaden von knapp 4.000 Euro verursacht. Am Donnerstagmorgen stellten Anwohner aus dem Birkenweg fest, dass Unbekannte zur Nachtzeit großflächig die Hausfassade mit einer öligen Substanz beschmiert und dadurch beschädigt hatten. Darüber hinaus wurde eine weitere, angrenzende Fassade des Nachbarhauses sowie ein Gehweg in Mitleidenschaft gezogen.

Die Hintergründe sind aktuell noch unklar. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Geparktes Fahrzeug beschädigt und Schaden verursacht, Friedrichsdorf-Köppern, Gärtnerweg, Donnerstag, 07.08.2025, 12:00 Uhr bis 15:15 Uhr

(fh)In Friedrichsdorf-Köppern kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach fuhr ein unbekanntes Fahrzeug vom Philosophenweg in den Gärtnerweg ein und touchierte dabei eine in Höhe der Hausnummer 14 geparkte Mercedes B-Klasse. Dabei entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete anschließend vom Unfallort.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell