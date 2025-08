PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auseinandersetzung zwischen Gruppe und Hundebesitzerin +++ E-Scooter aus Gartenhaus entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen Gruppe und Hundebesitzerin, Bad Homburg, Gluckensteinweg, Dienstag, 05.08.2025, 22:15 Uhr

(fh)Am Dienstagabend, gegen 22:15 Uhr, kam es in Bad Homburg auf offener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einer Gruppe. Ersten Erkenntnissen zufolge trafen die 50-jährige Frau in Begleitung ihres Hundes sowie eine Gruppe junger Männer in einem VW Multivan im Gluckensteinweg aufeinander. In der Folge wären von beiden Seiten aus Beleidigungen geäußert worden. Weiterhin sei die Frau aus der Gruppe heraus geschlagen und mit Pfefferspray besprüht worden. Diese wiederrum soll im Vorfeld auf das Auto der Gruppe geschlagen haben. Die Frau, welche deutlich alkoholisiert war, musste aufgrund der ihr zugefügten Verletzungen medizinisch versorgt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis zu dem genauen Tatablauf dauern derzeit an, Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. E-Scooter aus Gartenhaus entwendet,

Bad Homburg-Gonzenheim, Seedammweg, Dienstag, 05.08.2025, 12:10 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag stahl ein Unbekannter aus einem Garten in Bad Homburg-Gonzenheim einen E-Scooter. Um 12:10 Uhr betrat der Unbekannte das Grundstück im Seedammweg und öffnete eine dortige Gartenhütte. Aus dieser nahm er den weißen Roller der Marke "Segway" an sich und flüchtete mit diesen in Unbekannte Richtung. Von dem Dieb liegt eine Personenbeschreibung vor. Er hatte schwarze Haare sowie einen Vollbart und trug dunkle Kleidung. Weiterhin führte er einen Rucksack mit sich.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell