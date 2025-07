Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Einhandmesser im Handgepäck entdeckt

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde am Flughafen Erfurt-Weimar an der Luftsicherheitskontrollstelle das Handgepäck der Reisenden kontrolliert, die in Richtung Antalya starten wollten.

Bei der technischen Überprüfung des Gepäcks eines 34-jährigen Passagiers hegten die eingesetzten Luftsicherheitsassistenten den Verdacht, dass es sich bei einem Gegenstand um ein Messer handeln könnte. Die Öffnung brachte Gewissheit. Bundespolizisten wurden hinzugezogen, stellten das Einhandmesser des Deutschen sicher und belehrten den Mann.

Die Reise in die Türkei durfte er dann aber antreten. Wegen des Verstoßes muss sich der Urlauber jedoch verantworten.

Ein kleiner Tipp der Bundespolizei, der solche "Fehlstarts" vermeiden kann: Waffen oder andere gefährliche Gegenstände sind keine passenden Urlaubsaccessoires und sollten idealerweise zuhause verbleiben.

